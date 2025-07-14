Türkiye, Avrupa Gençler Judo Kupası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'daki Avrupa Gençler Judo Kupası'nda mücadele eden Türkiye, kadınlar 48 kiloda Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol ile toplamda 2 bronz madalya elde etti.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası'nda mücadele eden milli sporcular, 2 bronz madalya aldı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Paks kentindeki organizasyona, 39 ülkeden 502 sporcu katıldı. Organizasyonda Türkiye'yi 12 sporcu temsil etti.

Kadınlar 48 kiloda mücadele eden milli judocular Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol, üçüncü oldu.

Zilan Ertem ABD'li Malia Manibog'u, Begümnaz Doğruyol da Rumen Laura Bogdan'ı mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
MHP'li Feti Yıldız, kent uzlaşısı duruşmasından önce Ahmet Özer'i övdü

MHP'li Yıldız, tutuklu CHP'li başkanı kaynak gösterdi: Doğru söylemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan'daki 'Atatürk silüeti' yeniden görülmeye başlandı

'Doğal mucize' yeniden görüldü! Yüzlerce vatandaş telefonlara sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.