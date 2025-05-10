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Türkiye, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Türkiye, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı
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Erivan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Enes Özdemir ve Ömer Abdurrahim Özer altın madalya kazanırken, Dilara Bozan ise bronz madalya elde etti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Avrupa Karate Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi.

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Enes Özdemir ve Ömer Abdurrahim Özer, altın madalya kazanırken, Dilara Bozan ise bronz madalya elde etti.

Ermenistan'ın Erivan kentinde 7-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda

Türkiye 3 madalya kazandı. Milli sporcu Enes Özdemir, kata kategorisinde altın madalyayı boynuna takarken, 67 kilo erkekler kumite kategorisinde mücadele eden Ömer Abdurrahim Özer, Avrupa şampiyonu oldu. Dilara Bozan ise kadınlar kata kategorisinde bronz madalya elde etti.

Öte yandan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Avrupa Karate Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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