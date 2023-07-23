Türkiye Atletizm Milli Takımı 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda lider
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Türkiye Atletizm Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 24 madalya kazanarak şampiyonayı lider tamamladı.
Sırbistan'da düzenlenen 76'ncı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı, 24 madalya kazanarak şampiyonayı lider tamamladı.
Sırbistan'ın Kraljevo kentinde 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenen 76'ncı Balkan Atletizm Şampiyonası'na Türkiye Atletizm Milli Takımı, 48 atletle katıldı. İlk gün 13 madalya kazanan milli atletler bugün yapılan yarışlar sonunda 11 madalya daha kazanarak, şampiyonayı 9 altın, 7 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 24 madalya ile tamamladı. Sırbistan, 13 madalya ile ikinci, 11 madalya kazanan Ukrayna ise üçüncü oldu.76'ncı Büyükler Balkan Şampiyonasında madalya kazanan sporcular şu şekilde: Bayanlar : Özlem Becerek Disk atma 57.67 altın, Tuğba Danışmaz Üç adım atlama 14.00 altın, Tuğba Güvenç 3000m Engel 9: 29.75 gümüş, Semra Karaaslan 9: 47.76 bronz, Burcu Subatan 3000m 9: 25.75 gümüş, Eda Tuğsuz Çirit atma 57.17 bronz, Dilek Koç 800 m 2: 02.93 bronz, Şilan Ayyıldız 1500m 4: 1752 altın, Sümeyye Erol 5000m 16: 43.95 gümüş, Burcu Subatan 5000m 17.01 77 bronz ve Buse Savaşkan yüksek atlama 1.89 bronz madalyaErkekler : Yasmani Copello 400m engel 48.71 altın, Alperen Acet Yüksek atlama 2.28 altın, 4x100 bayrak takımı (Ertan Özkan, Kayhan Özer, Batuhan Altıntaş, Ramil Guliyev) 39.09 altın, Berke Akçam 400m engel 48.97 gümüş, Ramazan Baştuğ 5000m 14: 11.20 gümüş, Özkan Baltacı Çekiç atma 73.34 bronz, Salih Teksöz 800m 1.47.95 altın, Necati Er 3 adım atlama 16.58 altın, Ramil Guliyey 200m 20.69 altın, Turgay Bayram 3000m engel 8: 55.31 gümüş, Mikdat Sevler 110m engel 13.46 gümüş, Ersin Tekdal 3000m engel 8: 57.82 bronz ve Can Özüpek 3 adım atlama 16.18 bronz madalya.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor