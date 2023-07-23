Türkiye Atletizm Milli Takımı 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda lider

Sırbistan'da düzenlenen 76'ncı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı, 24 madalya kazanarak şampiyonayı lider tamamladı.

Sırbistan'ın Kraljevo kentinde 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenen 76'ncı Balkan Atletizm Şampiyonası'na Türkiye Atletizm Milli Takımı, 48 atletle katıldı. İlk gün 13 madalya kazanan milli atletler bugün yapılan yarışlar sonunda 11 madalya daha kazanarak, şampiyonayı 9 altın, 7 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 24 madalya ile tamamladı. Sırbistan, 13 madalya ile ikinci, 11 madalya kazanan Ukrayna ise üçüncü oldu.