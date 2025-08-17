Türkiye, 2025 Dünya Oyunları'nda 1 Altın ve 4 Gümüş Madalya Kazandı

2025 Dünya Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 1 altın ve 4 gümüş madalya ile ülkeye döndü. Organizasyon, Çin'in Çengdu kentinde gerçekleştirildi ve Türkiye karateci Eray Şamdan ile altın madalya kazandı.

Olimpiyat programına giremeyen dalların yer aldığı organizasyonun 12'ncisi, Çin'in Çengdu kentinde düzenlendi. 34 branşta yapılan oyunlar 11. gün müsabakalarıyla sona erdi.

Karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda şampiyon oldu.

Aybüke Kılınç (kick boks), Emin Özer (kick boks), Kübra Kocakuş (muaythai) ve İnci Öztürk (boules) ise gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
