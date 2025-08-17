Türkiye, 2025 Dünya Oyunları'nda 1 Altın ve 4 Gümüş Madalya Kazandı
2025 Dünya Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 1 altın ve 4 gümüş madalya ile ülkeye döndü. Organizasyon, Çin'in Çengdu kentinde gerçekleştirildi ve Türkiye karateci Eray Şamdan ile altın madalya kazandı.
2025 Dünya Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 1 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.
Olimpiyat programına giremeyen dalların yer aldığı organizasyonun 12'ncisi, Çin'in Çengdu kentinde düzenlendi. 34 branşta yapılan oyunlar 11. gün müsabakalarıyla sona erdi.
Oyunlara 22 sporcuyla katılan Türkiye, 1 altın ve 4 gümüş madalya elde etti.
Karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda şampiyon oldu.
Aybüke Kılınç (kick boks), Emin Özer (kick boks), Kübra Kocakuş (muaythai) ve İnci Öztürk (boules) ise gümüş madalya aldı.
