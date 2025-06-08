Türkiye, 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı

ROMANYA'DA 34 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcularından Akın Demir, sağ ve sol kol yarışmalarında iki altın madalya, Erkan Damar ise Grand Master Sol Kol kategorisinde altın madalya kazandı. İki sporcu da kendi kategorilerinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Romanya'nın Cluj şehri, 6 Haziran'da 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 34 ülkeden en iyilerin katıldığı organizasyonda Bağcılar Belediyesi sporcuları Akın Demir, Atilla Emre Damar, Muhammet Hamza Karakuş ve kulüp antrenörü Erkan Damar da yerini aldı.

Zorlu karşılaşmaların yaşandığı turnuvada Bedensel Engelliler kategorisinde yarışan Akın Demir, sağ ve sol kol yarışmalarında birinci olarak iki altın madalya kazandı. Demir bu başarısıyla da Avrupa şampiyonu oldu. Kulüp antrenörü ve milli sporcu Erkan Damar ise "Grand Master Sol Kol" kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Şampiyonadan üç madalyayla dönen sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Milli sporcularımızı ülkemizi gururlandıran bu başarısından dolayı kutluyorum. Avrupa'da elde ettiğimiz bu dereceler, bilek güreşi branşında geldiğimiz seviyeyi de gözler önüne seriyor. Sporcularımıza desteğimiz artarak devam edecek" dedi.