Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nda üçüncü raunt sona erdi

DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya'da organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nda üçüncü gün yarışmaları tamamlandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü gün final raundunda 79 sporcu mücadele etti.

Müsabakalara yağış ve yıldırım tehlikesi nedeniyle iki saat ara verildi.

Turnuvanın üçüncü gün final raundunun ilkinde İsveçli Mikael Lindberg ve Portekizli Daniel Rodrigues 209 vuruş (-7) skorla birinciliği paylaştı.

Üçüncülüğü ise 210 vuruş (-6) skorla Fransız Ugo Coussaud, İtalyan Guido Migliozzi, Çinli Wenyi Ding, İspanyol Rocco Repettto Taylor, Yeni Zelandalı Kazuma Kobori ve İtalyan Gregorio de Leo paylaştı.

2 milyon 750 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı turnuvada şampiyon olan golfçü, 467 bin doların da sahibi olacak.

Turnuva, yarın oynanacak final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA / Servet Tümer
