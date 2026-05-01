Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nda ikinci gün sona erdi

DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya'da organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası ikinci gün yarışmaları tamamlandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 32 ülkeden 4'ü Türk 156 sporcu katıldı.

Gün sonunda ilk 65'e giren golfçüler, son iki gün final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Turnuvanın ikinci gününü İtalyan Gregorio de Leo 137 vuruş (-7) skorla birinci olarak tamamlarken, İspanyol Alejandro Del Rey, Yeni Zellandalı Kazuma Kobori, İngiliz Sam Bairstow, İsveçli Jens Dantorp 138 vuruş (-6) skorla ikinciliği paylaştılar.

Türk golfçülerden Leon Açıkalın 149 vuruş (+5) skorla 118'nci, Taner Yamaç ve İbrahim Tarık Aslan 155 vuruş (+11) skorla 147'nci, ve Mutlu Güner 157 vuruşla (+13) skorla 152'nci olarak tamamlayarak turnuvaya veda etti.

2 milyon 750 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı turnuvada şampiyon olan golfçü, 467 bin doların da sahibi olacak.

Turnuva, 3 Mayıs Pazar günü sona erecek.