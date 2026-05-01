Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nda ikinci gün sona erdi

DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya'da organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası ikinci gün yarışmaları tamamlandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 32 ülkeden 4'ü Türk 156 sporcu katıldı.

Gün sonunda ilk 65'e giren golfçüler, son iki gün final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Turnuvanın ikinci gününü İtalyan Gregorio de Leo 137 vuruş (-7) skorla birinci olarak tamamlarken, İspanyol Alejandro Del Rey, Yeni Zellandalı Kazuma Kobori, İngiliz Sam Bairstow, İsveçli Jens Dantorp 138 vuruş (-6) skorla ikinciliği paylaştılar.

Türk golfçülerden Leon Açıkalın 149 vuruş (+5) skorla 118'nci, Taner Yamaç ve İbrahim Tarık Aslan 155 vuruş (+11) skorla 147'nci, ve Mutlu Güner 157 vuruşla (+13) skorla 152'nci olarak tamamlayarak turnuvaya veda etti.

2 milyon 750 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı turnuvada şampiyon olan golfçü, 467 bin doların da sahibi olacak.

Turnuva, 3 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Servet Tümer
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım

Bu benzerliğe Cem Yılmaz da kayıtsız kalamadı

Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama

Uçaktan iner inmez neye uğradığını şaşırdı

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti