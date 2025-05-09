Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nda İkinci Gün Heyecanı

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nda ikinci gün tamamlandı.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününü Fransız sporcu Martin Couvra lider bitirdi.

İlk gün sonunda Güney Afrikalı Robin Williams ve Alman Tiger Christensen ile zirveyi paylaşan 22 yaşındaki Couvra, ikinci raundu 66 vuruşla (-5) bitirerek toplamda 131 vuruşla (-11) tek başına liderliğe yükseldi.

DP Dünya Turu'nda bu sezon katıldığı 9 turnuvanın 3'ünde ilk 5'e girmeyi başaran genç oyuncu, Belek'te kariyerinin en önemli kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

Çinli Haotong Li ile birlikte 65 vuruşla (-6) oynayarak günün en iyi skorunu üreten Güney Afrikalı Wilco Nienaber, toplamda 133 vuruşla (-9) Couvra'nın ardından ikinci sırayı aldı.

Bu yıl sekizinci kez düzenlenen Turkish Airlines Open'da daha önce iki kez ikincilikte kalan Li, üçüncü güne lider Couvra'nın üç vuruş gerisinde (134) başlayacak.

Organizasyonda ilk günün liderlerinden Güney Afrikalı Robin Williams ve Alman Tiger Christensen ile İngiliz Todd Clements ve Alman Paul Yannik, toplamda 135 vuruşla (-7) dördüncü sırada günü tamamladı. ???????

Türk sporcu Leon Açıkalın'dan tarihi başarı

DP Dünya Turu'nda sezonun Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open'da sahaya çıkan 7 Türk oyuncudan biri olan Leon Açıkalın, Türk golf tarihinin en önemli başarılarından birini yakaladı.

Daha önce üç kez amatör olarak bu turnuvaya katılan Açıkalın, ikinci raundu 69 vuruşla (-2) bitirerek son iki rauntta mücadele edecek 66 oyuncu arasına girdi. Golf hayatını ABD'de sürdüren Açıkalın, Turkish Airlines Open'da bunu başaran ilk golfçü olarak tarihe geçti.

Toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olan turnuva, 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.