Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde, grubunu ilk 7 sırada tamamlayan takımların play-off eşleşmeleri belli oldu. Play-off etabı, 25 Nisan'da başlayacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun sona ermesiyle birlikte play-off eşleşmeleri belli oldu. A Grubu'nda ALG Spor, 41 puanla grubu lider bitirdi. B Grubu'nda ise Galatasaray Kadın Futbol Takımı, topladığı 51 puanla grubun zirvesinde yer aldı.

18 maçla tamamlanan Kadın Futbol Süper Ligi'nin gol kraliçesi 23 golle Galatasaray Kadın Futbol Takımı'ndan Yağmur Uraz olurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K forması giyen Daria Apanashchenko 17 golle ikinci, Galatasaray'da forma giyen Ebru Topçu ise 14 golle üçüncü sırada yer aldı.

Play-off heyecanı başlıyor

Play-off yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, TFF tarafından tespit edilecek tarafsız sahada final maçı için sahaya çıkacaklar. Bu karşılaşmada normal süre berabere sonuçlanırsa, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinin de eşitlikle tamamlanması durumunda penaltı atışları sonucunda kazanan takım Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu olacak.

Play-Off etabı maç programı şu şekilde:

Play-Off 1. tur ilk maçlar: 25 Nisan

Play-Off 1. tur ikinci maçlar: 29 Nisan

Play-Off çeyrek finaller ilk maçlar: 3 Mayıs

Play-Off çeyrek finaller ikinci maçlar: 7 Mayıs

Play-Off yarı finaller ilk maçlar: 13 Mayıs

Play-Off yarı finaller ikinci maçlar: 20 Mayıs - İSTANBUL