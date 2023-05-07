Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi çeyrek final
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi çeyrek finalinde, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında evinde konuk ettiği Beşiktaş Vodafone takımını yenen 3-0 yenen ALG Spor, yarı finale yükseldi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi çeyrek finalinde, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında evinde konuk ettiği Beşiktaş Vodafone takımını yenen 3-0 yenen ALG Spor, yarı finale yükseldi.
Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan ALG Spor oyuncusu Kezban Tog, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İlk yarı 35. dakikada Ruth ile 45+5. dakikada Arzu Karabulut'un golleriyle 2-0 ALG Spor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 90+3. dakikada Rose Bella ile bulduğu golle müsabakayı 3-0 kazandı.
ALG Spor, yarı finale yükseldi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023