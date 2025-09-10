Türk Telekom, Kyle Alexander ile Sözleşme İmzaladı
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Kanadalı oyuncu Kyle Alexander ile yeni bir sözleşme imzaladı. Alexander, geçen sezon 53 maçta 10,5 sayı, 6,7 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Kyle Alexander ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan Kyle Alexander'ı tekrardan mavi beyaz renklerimize bağladık." denildi.
Geçen sezon 53 maçta forma giyen 1996 doğumlu basketbolcu; 10,5 sayı, 6,7 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor