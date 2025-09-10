Haberler

Türk Telekom, Kyle Alexander ile Sözleşme İmzaladı

Güncelleme:
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Kanadalı oyuncu Kyle Alexander ile yeni bir sözleşme imzaladı. Alexander, geçen sezon 53 maçta 10,5 sayı, 6,7 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
