Türk Telekom, Hapoel Jerusalem'i mağlup ederek yarı finale yükseldi

BKT EuroCup çeyrek finalinde Türk Telekom, Hapoel Jerusalem'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu başarı, Türk takımının EuroCup'taki üçüncü yarı finaline ulaşmasıyla sonuçlandı.

SALON: Ranko Zeravıca Sports Hall

HAKEMLER: Rain Peerandi, Michele Rossi, Franko Gracin

JERUSALEM: Smith 8, Harper 29, Wiley 16, Paretsky, Winston 9, Huber 3, Lamb 5, Mobley 7, Skapintsev, Zoosman 10, James 3

TÜRK TELEKOM: Devoe, Allman 25, Berkan Durmaz 3, Alexander 3, Usher 11, Smith 25, Trifunovic 17, Simonovic 3, Doğuş Özdemiroglu 4, Bankston

1'İNCİ PERİYOT: 25-19

DEVRE: 50-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63

BKT EuroCup çeyrek final mücadelesinde temsilcilerimizden Türk Telekom, İsrail takımı Hapoel Jerusalem ile Sırbistan'da oynadığı maçtan 91-90 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Böylece Türk Telekom; Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş GAİN'in ardından yarı finale çıkan 3'üncü Türk takımı oldu.

