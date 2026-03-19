Türk Telekom, Hapoel Jerusalem'i mağlup ederek yarı finale yükseldi

SALON: Ranko Zeravıca Sports Hall

HAKEMLER: Rain Peerandi, Michele Rossi, Franko Gracin

JERUSALEM: Smith 8, Harper 29, Wiley 16, Paretsky, Winston 9, Huber 3, Lamb 5, Mobley 7, Skapintsev, Zoosman 10, James 3

TÜRK TELEKOM: Devoe, Allman 25, Berkan Durmaz 3, Alexander 3, Usher 11, Smith 25, Trifunovic 17, Simonovic 3, Doğuş Özdemiroglu 4, Bankston

1'İNCİ PERİYOT: 25-19

DEVRE: 50-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63

BKT EuroCup çeyrek final mücadelesinde temsilcilerimizden Türk Telekom, İsrail takımı Hapoel Jerusalem ile Sırbistan'da oynadığı maçtan 91-90 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Böylece Türk Telekom; Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş GAİN'in ardından yarı finale çıkan 3'üncü Türk takımı oldu.

