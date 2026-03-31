Basketbol: BKT Avrupa Kupası yarı final

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Cosea JL Bourg takımını 99-71 ile geçerek seride 1-0 öne geçti. Takım, rövanş maçı için avantaj sağladı.

Salon: Ekinox

Hakemler: Kristaps Konstantinovs (Letonya), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Cosea JL Bourg: Mcghee 11, Gach 15, Lindo 4, Kokila 10, Mokoka 16, Mitchell 6, Moulare 3, Kane, Mcdowell-White 6, Agee, Guedegbe

Türk Telekom : Devoe 9, Trifunovic 15, Simonovic 12, Doğuş Özdemiroğlu 4, Bankston 11, Allman 19, Alexander 13, Usher 9, Smith 7, Berkan Durmaz

1. Periyot: 13-32

Devre: 26-54

3. Periyot: 53-77

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg takımını 99-71 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynan maçta, ilk çeyrek 32-13, devreyi 54-26 ve üçüncü çeyrek de 77-53 Ankara temsilcisinin üstünlüğüyle geçildi.

Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Türk Telekom, karşılaşmayı 99-71 kazanarak rövanş maçı için finale giden yolda avantaj sağladı.

Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Uygunsuz durumda yakaladığı karısını karakola böyle götürdü
122 milyon nüfuslu ülkeden füze tehdidine karşı yeraltı kalkanı

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
İran'dan şimdi de bambaşka bir açıklama: Hazırız