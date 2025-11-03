Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda Panionios ile Karşılaşacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Yunan temsilcisi Panionios'u konuk edecek. Maç Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Başkent ekibi, son üç maçından galip ayrılarak B Grubu'nda dördüncü sırada bulunuyor.
İki ekip BKT Avrupa Kupası sahnesinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor