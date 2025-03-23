Türk Taraftarlar, A Milli Takımı Macaristan'da Yalnız Bırakmadı
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off turunda, Türk taraftarlar takımını desteklemek için Budapeşte'de bir araya geldi. Taraftarlar, güvenlik önlemlerinin ardından stadyuma giriş yaparak millilerin yanında olduklarını gösterdi.
- Türk taraftarlar, millileri Macaristan'da yalnız bırakmadı
BUDAPEŞTE - A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Macaristan ile oynayacağı müsabakada Türk taraftarlar yalnız bırakmadı.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, başkent Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da Macaristan ile bugün karşılaşacak. Bu önemli karşılaşmada kırmızı-beyazlı taraftarlar, millilerin yanında oldu. Çevre ülke ve şehirlerden gelen taraftarlar, kortejle stadyuma ulaşırken, güvenlik önlemlerinin ardından stadyuma giriş yaptı.
Türk taraftarlar, A Milli Takım'ın gereken sonucu alıp, A Ligi'ne yükseleceğine inandıklarını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor