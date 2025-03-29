Türk Takımları Euroleague'de Çift Maç Haftasını 4'te 4 Tamamladı
THY Euroleague'de 32. hafta geride kalırken, Türk takımları oynadıkları dört karşılaşmada dört galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko, liderliğe yükselirken, A. Efes de başarılı sonuçlar aldı.
THY Euroleague'de çift maç haftası geride kalırken, haftayı Türk takımları 4'te 4 yaparak tamamladı.
THY Euroleague'de 32. hafta dün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Çift maç haftasında Türk takımları çıktığı 4 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçların ilkinde Paris Basketball'ı son saniyede bulduğu basketle 101-100 yenerken, ikinci maçta ise Baskonia'yı 82-77 mağlup etti. A. Efes ise evinde oynadığı Baskonia karşısında 92-76, tarafsız sahada oynanan Maccabi Tel Aviv karşısında ise 90-88'lik skorla galip geldi. Türk antrenör Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ise son maçında Paris Basketball'a 101-98 mağlup oldu.
Yeni lider Fenerbahçe Beko
Euroleague'de 32. hafta geride kalırken, Fenerbahçe Beko ikili averajla liderliğe yükseldi. Olympiakos, çift maç haftasında deplasmanda Asvel'e 81-70, sahasında Monaco'ya 80-77 yenildi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, üst üste aldığı iki galibiyetle zirvenin yeni sahibi oldu.
Sarı-lacivertliler, normal sezonun bitimine 2 hafta kala, play-off müsabakalarında saha avantajını elde etti.
Euroleague'in 32. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Asvel: 88 - Zalgiris Kaunas: 79
Olympiakos: 77 - Monaco: 80
Bayern Münih: 89 - Partizan: 74
Olimpia Milano: 88 - Barcelona: 98
A. Efes: 80 - M. Tel Aviv: 88
Fenerbahçe: 82 - Baskonia: 77
ALBA Berlin: 64 - Virtus Bologna: 108
Kızılyıldız: 72 - Real Madrid: 78
Panathinaikos - 98 - Paris Basketball: 101 - İSTANBUL