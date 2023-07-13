Türk Sporcular Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Finale Yükseldi
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İsviçre'de düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Türk sporcular Ahmet Kaçmaz ve Elif Gökçe Avcı, orta mesafe eleme yarışmalarının ardından finale çıkmaya hak kazandı.
Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Türk sporcular, adını finale yazdırdı.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'de düzenlenen ve 11 Temmuz'da başlayan organizasyonda Türk sporculardan Ahmet Kaçmaz ve Elif Gökçe Avcı, dün gerçekleştirilen orta mesafe eleme yarışmalarının ardından finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Orta mesafe final yarışmaları, 15 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.
Kaynak: AA / Tuncay Yazıcı - Spor