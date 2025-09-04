Türk oyuncular yanına yaklaşamayacak! Dursun Özbek'ten olay yaratacak Barış Alper kararı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi yavaş yavaş çözülüyor. Bir süre antrenmanlara katılmayan Barış Alper, yeniden takımla çalışmalara başladı. Yönetim, yıldız futbolcunun maaşını 2.5 milyon eurodan 4.5 milyon euroya çıkararak Galatasaray'ın en çok kazanan yerli oyuncusu yapmayı planlıyor.
Süper Lig devi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın NEOM'a transferine izin vermemiş ve milli futbolcu ile yönetim arasında kriz çıkmıştı.
MAAŞINDA ARTIŞ OLACAK
Milli futbolcuyu, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için yeni bir hamle hazırlığında. Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın maaşında ciddi bir artışa gitmeye hazırlanıyor.
TAKIMDAKİ EN ÇOK KAZANAN YERLİ OYUNCU OLACAK
Sarı-kırmızılılar, şu anda 2.5 milyon euro kazanan Barış Alper'in maaşını 4.5 milyon euro seviyesine yükseltecek. 25 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray'ın en çok kazanan yerli futbolcusu olacak. Barış Alper'in ayrıca başarı bonuslarıyla birlikte 1 milyon euroya kadar da ek kazanç sağlaması bekleniyor.