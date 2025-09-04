Haberler

Türk oyuncular yanına yaklaşamayacak! Dursun Özbek'ten olay yaratacak Barış Alper kararı

Türk oyuncular yanına yaklaşamayacak! Dursun Özbek'ten olay yaratacak Barış Alper kararı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi yavaş yavaş çözülüyor. Bir süre antrenmanlara katılmayan Barış Alper, yeniden takımla çalışmalara başladı. Yönetim, yıldız futbolcunun maaşını 2.5 milyon eurodan 4.5 milyon euroya çıkararak Galatasaray'ın en çok kazanan yerli oyuncusu yapmayı planlıyor.

Süper Lig devi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın NEOM'a transferine izin vermemiş ve milli futbolcu ile yönetim arasında kriz çıkmıştı.

MAAŞINDA ARTIŞ OLACAK

Milli futbolcuyu, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için yeni bir hamle hazırlığında. Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın maaşında ciddi bir artışa gitmeye hazırlanıyor.

TAKIMDAKİ EN ÇOK KAZANAN YERLİ OYUNCU OLACAK

Sarı-kırmızılılar, şu anda 2.5 milyon euro kazanan Barış Alper'in maaşını 4.5 milyon euro seviyesine yükseltecek. 25 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray'ın en çok kazanan yerli futbolcusu olacak. Barış Alper'in ayrıca başarı bonuslarıyla birlikte 1 milyon euroya kadar da ek kazanç sağlaması bekleniyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Murat:

sonra da elinizde palasın. kimse bu parayı vermez ona.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

iki şeyi beceremediniz! iki miyon daha arttırıp edersonu zamanında almadınız.(belkide bu daha hayırlıdır- Trabzonun kaptanı 100' er tane ederson, 100 karem, 100 barış, 1.000.000 mırt hakan eder) ikincisi barışın ipini hemen çekmeliydiniz. 25-30-35 neyse ne

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
