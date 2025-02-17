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Türk adayların başında geliyordu: Halil Umut Meler'den çok konuşulacak derbi kararı

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Eski hakem Bünyamin Gezer, kimin yöneteceği çok merak edilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gezer, "Batı Avrupalı olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ancak Alman yabancı hakem istenmiyor. Türk olursa Halil Umut Meler ya da Atilla Karaoğlan olur. Meler'in derbi yönetmek istemediğini de biliyorum. Atilla Karaoğlan da plase de durur" dedi.

Eski hakem ve TRT Spor yorumcusu Bünyamin Gezer, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak ve karşılaşmayı yönetecek hakemin uzun süredir tartışıldığı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak isim hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı.

"ALMAN HAKEM İSTENMİYOR"

Derbinin hakeminin Batı Avrupalı olma ihtimalini çok yüksek gördüğünü belirten Gezer, "Ancak Alman yabancı hakem istenmiyor, çünkü orada gurbetçi vatandaşımız çok olduğu için samimi arkadaşları olabileceğini düşünüyorlar ve o yüzden sıcak bakılmıyor. Haklı bir gerekçe olabilir" dedi.

"MELER İSTEMİYOR, KARAOĞLAN İHTİMAL"

Hakemin Türk olma ihtimali hakkında da konuşan Bünyamin Gezer, "Derbinin hakemi Türk olursa Halil Umut Meler ya da Atilla Karaoğlan olur. Halil Umut Meler ismi ön plana çıkar ancak Halil Umut Meler'in derbi yönetmek istemediğini de biliyorum. Atilla Karaoğlan da plase de durur" ifadelerini kullandı.

"MEHMET TÜRKMEN'İ ATEŞE ATMASINLAR"

Eski hakem, son olarak "Mehmet Türkmen daha çok genç bir hakem, hata yapmaya çok müsait. Ben böyle bir derbiye onu verip de ateşe atmam. Potansiyeli var ama henüz o ışığı kendisinde görmedik. Ayrıca Mehmet Türkmen'in FIFA koşusunu da geçemediği bilgisi geldi. Ben Mehmet Türkmen'i bu maça kesinlikle vermem. Eğer Mehmet Türkmen bu maça atanırsa başka türlü dedikodular çıkabilir" değerlendirmesini yaptı.

Türk adayların başında geliyordu: Halil Umut Meler'den çok konuşulacak derbi kararı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

gereksiz bir tartışma neden mi şimdi fenevin yapısı hakemi çoktan atamıştır bile. hadi oturun bakalım konu kapandı.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

parayı seven bir hakem olacak gibi.

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