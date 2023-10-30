Türk Milli Muaythai Takımı Suudi Arabistan'da 3 Madalya Kazandı
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Suudi Arabistan'da düzenlenen 2023 Dünya Dövüş Oyunları'nda Türk milli muaythai takımı, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Kübra Kocakuş altın madalya, Bediha Taçyıldız ve Sercan Koç ise gümüş madalya elde etti.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 2023 Dünya Dövüş Oyunları'nda muaythai branşında milli sporcular 3 madalya elde etti.
Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Riyad'da yapılan oyunlara muaythai branşında 3 sporcuyla katılan milli takım, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.
Milli sporculardan Kübra Kocakuş altın madalyanın sahibi olurken, Bediha Taçyıldız ve Sercan Koç gümüş madalya aldı.
Kaynak: AA / Spor