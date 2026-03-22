Milli para masa tenisçiler, İtalya'daki turnuvada 2 madalya daha aldı

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Lignano ayağına katılan milli sporcular, çiftler müsabakalarında 2 bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Lignano kasabasında düzenlenen organizasyonda mücadele eden İrem Oluk ile Ali Öztürk, sınıf 10 karışık çiftler, Kübra Korkut da Belçikalı Ben Ashok Despineux ile beraber sınıf 14 karışık çiftler kategorisinde 3'üncülüğü elde etti.

Tekler maçlarında 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunan Türk sporcular, turnuvayı 6 madalyayla (1 altın, 2 gümüş, 3 bronz) tamamladı.