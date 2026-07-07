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TVF Spor Lisesi ve Sancaktepe Okyanus Koleji, dünya voleybol şampiyonasında yarı finalde

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Dünya Liselerarası Voleybol Şampiyonası'nda TVF Spor Lisesi erkekler, Sancaktepe Okyanus Koleji kızlarda yarı finale yükseldi.

Dünya Liselerarası Voleybol Şampiyonası'na katılan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi erkeklerde, Sancaktepe Okyanus Koleji ise kızlarda yarı finale yükseldi.

TVF'nin açıklamasına göre Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Çin'de düzenlenen organizasyonun çeyrek finalinde sahaya çıkan TVF Spor Lisesi Erkek Takımı, Hindistan'ı; Sancaktepe Okyanus Koleji Kız Takımı da Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-0 yendi.

Yarı final karşılaşmaları yarın oynanacak. Türk takımlarının rakipleri diğer maçların ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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