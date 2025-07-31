Türk Kürekçileri U23 Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

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Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda Halil Kaan Köroğlu, Enes Biber, Aytimur Selçuk ve Cevdet Ege Mutlu, çeşitli kategorilerde altın madalya kazanarak Türk kürek sporuna önemli bir başarı daha ekledi.

POLONYA'nın Poznan kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda Halil Kaan Köroğlu, Enes Biber, Aytimur Selçuk ve Cevdet Ege Mutlu altın madalya kazanarak Türk kürek sporu tarihine önemli bir başarı kazandırdı.

Sporcularımız şu kategorilerde altın madalyanın sahibi oldu:

-U23 Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (BLM1x) kategorisinde Halil Kaan Köroğlu

-U23 Erkekler İki Tek (BM2-) kategorisinde Enes Biber ve Aytimur Selçuk

-U23 Erkekler Tek Çifte (BM1x) kategorisinde ise Cevdet Ege Mutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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