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Türk Judosu, 2028 ve 2032 Olimpiyatlarına Hazırlanıyor

Türk Judosu, 2028 ve 2032 Olimpiyatlarına Hazırlanıyor
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, genç milli judocuların 2028 ve 2032 Olimpiyatlarına hazırlanmak üzere yoğun bir şekilde çalıştığını açıkladı. Huysuz, judo altyapısının büyüdüğünü ve Türkiye'nin madalya hedeflerini vurguladı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, amaçlarının genç milli judocuları 2028 ve 2032 olimpiyatlarına hazırlamak olduğunu söyledi.

Huysuz, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdüren milli takımı ziyaret etti.

Burada genç judoculara tavsiyelerde bulunan Huysuz, AA muhabirine, milli takımın Tacikistan'dan güzel bir neticeyle döneceğine inandığını belirtti.

Judo altyapısının her geçen gün büyüdüğüne dikkati çeken Huysuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de şu anda lisanslı sporcu sayımız 180 bine yaklaştı. Aktif sporcu sayımız 40 bini geçti. Türkiye'de judo büyümeye devam ediyor. 81 ilde varız. Yavaş yavaş daha da ileriye doğru gidiyoruz. Olimpiyatlarda 8 sporcuyla yer aldık. Görme engelli paralimpikte 10 sporcu, yani toplam 18 sporcuyu olimpiyata göndermiş bir federasyonuz. Netice olarak altyapının büyümesiyle hem sporcu hem de madalya sayıları artacak."

"İnşallah Türk judosu istediğimiz yere gelecek"

Huysuz, 2028 ve 2032 olimpiyatlarında dereceler elde etmek istediklerini dile getirerek, "İnşallah Türk judosu istediğimiz yere gelecek. Yani Los Angeles 2028'de gerçekten bu çocukların başarılarını izleyeceğiz inşallah. Bu yaş gruplarında, ümit ve gençlerde çok güzel, başarılı bir takımımız var. Bu da büyük takımımıza yansıyor." dedi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de 5-8 Eylül'de gerçekleştirilen ve 5. oldukları Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kurada talihsizlik yaşadıklarını ifade eden Huysuz, şöyle konuştu:

"Takım maçı çok daha farklı konsepte sahip. Üç kadın ve üç erkekten oluşuyor. 3-3 beraber kaldılar maçta. Kurada da bizim 81 kil sporcumuz 90 kiloda müsabakaya çıkmak zorunda kaldı. Avrupa Şampiyonası'nda maalesef kaybettik ama kaybetmeleri tabii ki çok önemli değil. Asıl hedefimiz bu çocukları, yeterince piştikten sonra olimpiyatlara götürebilmek. Orada madalya almalarını sağlamak. Dünya Şampiyonası'nda madalya alabileceklerini gösterdiler. Yapacaklarına inanıyoruz ama bizim hedefimiz onları 2028 ve 2032 olimpiyatlarına götürebilmek, oraya hazırlayabilmek."

Milli takım antrenörü Mustafa Kalaycı ise sporcularının asıl hedeflerine işaret ederek, "Buradaki sporcularımızın asıl hedefi Avrupa ile dünya şampiyonalarının dışında 2028 ve 2032 olimpiyatları. Burada gelecekteki olimpiyatların çekirdek kadrosunu çalıştırıyoruz. Günde 2-3 antrenmanla yoğun şekilde çalışıyoruz. İnşallah beklediğimiz sonuçları alırız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor

Sezer Huysuz Milli Takım Politika Türkiye trabzon Spor

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