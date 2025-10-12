Haberler

Türk Judocular, İspanya'da 10 Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda Türk sporcular 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın İspanya'da düzenlenen ayağında 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.n

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Malaga kentindeki organizasyona katılan milli judoculardan Buketnur Karabulut (kadınlar 52 kilo), Ayten Mediha Yeksan (kadınlar 63 kilo), Mihrac Akkuş (erkekler 60 kilo) ve Muhammed Koç (erkekler 81 kilo), podyumun zirvesine çıktı.

Tuğçe Beder (kadınlar 48 kilo), Özlem Yıldız (kadınlar 63 kilo) ve Ömer Aydın (erkekler 90 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Minel Akdeniz (kadınlar 63 kilo), Muhammed Ali Demirel (erkekler 66 kilo) ve Münir Ertuğ (erkekler +100 kilo) ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce çalışanı bulunan otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Dünyaca ünlü otomotiv devi battı! İflas süreci resmen başladı
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.