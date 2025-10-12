Türk Judocular, İspanya'da 10 Madalya Kazandı

Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın İspanya'da düzenlenen ayağında 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.n

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Malaga kentindeki organizasyona katılan milli judoculardan Buketnur Karabulut (kadınlar 52 kilo), Ayten Mediha Yeksan (kadınlar 63 kilo), Mihrac Akkuş (erkekler 60 kilo) ve Muhammed Koç (erkekler 81 kilo), podyumun zirvesine çıktı.

Tuğçe Beder (kadınlar 48 kilo), Özlem Yıldız (kadınlar 63 kilo) ve Ömer Aydın (erkekler 90 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Minel Akdeniz (kadınlar 63 kilo), Muhammed Ali Demirel (erkekler 66 kilo) ve Münir Ertuğ (erkekler +100 kilo) ise bronz madalya elde etti.