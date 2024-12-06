Türk hokeyi, salon branşında Avrupa'yı yakaladı

Türkiye Hokey Federasyonunun yeni başkanı Mustafa Çakır, Türk hokeyinin salon branşında Avrupa'yı yakaladığını, olimpiyat hedefi için de etap etap ilerleyeceklerini söyledi.

Sporculuğundan itibaren 22 yıldır Türk hokeyinin içinde olduğunu belirten Çakır, hokeyde yeni hedefleri ve planları AA muhabirine değerlendirdi.

Türk hokeyinin geliştirilmesi adına hemen işe koyulduklarını aktaran Çakır, "İlk olarak faaliyet programımızı 2 yıllık açıklayacağız. Amacımız ileriye dönük bir antrenör, en azından 2 yıllık hedefini kısa vadede de olsa koyabilsin. Onun haricinde en büyük yatırımlarımız altyapı ve milli takım antrenörlerimiz ve teknik ekiplerimizin yenilenmesini gerçekleştirmek." dedi.

Alanya'da 7 Aralık'ta Kadınlar Süper Lig'in birinci etabının, 5 gün sonra da erkekler etabının başlayacağını hatırlatan Çakır, "Her iki Süper Ligi'mizde de 10'ar takımımız var. Ligde ilk dörte çıkan takımlar play-off oynayacak. Son 2 takımımız bir alt lige düşecek. Tabii iddialı takımlarımız var, erkek takımlarımız içerisinde Gaziantep Polisgücü Avrupa Kupası'nda oynuyor. Kız takımlarımız içerisinde de sürekli Avrupa Şampiyonası'na giden ekiplerimiz var. Sürekliliği düşündüğünüz zaman da salon hokeyinde Avrupa kalitesinde iyi bir durumdayız, kaliteli takımlarımız var. Kadınlarda ise Alanya Stars Hokey takımı, Doruk Spor Kulübü yine Gaziantep Polisgücü iddialı takımlarımızdan." diye konuştu.

Büyük futbol kulüplerinin de hokey takımlarının oluşturulmasını istediklerini belirten Çakır, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan da Ankara'dan da hokey takımlarımız var. Ankara'da Pursaklar Belediyespor var, EGO Spor var. EGO Spor daha çok altyapıyla başladı. Bu sene ikinci ligde ve birinci ligde de yer alacaklar. Tabii diğer belediyelerimizin ve kulüplerimizin de hokeye girmesini teşvik etmek için ziyaretlerde bulunacağız. İstanbul'da da Haydarpaşa Spor var, onlar da Süper Lig'de. Belki çok istenilen düzeyde ismi olan belediyeler ya da kulüpler yok, işte burada da iş bize düşüyor, bu kulüplerle gerekli görüşmeleri yapıp yatırım almaya çalışacağız."

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleriyle de hokey takımı kurmaları için görüşmeler yapacaklarını dile getiren Çakır, "Önümüzdeki dönem görüşmeyi planlıyorum. Hani belki bu takımlar girmese de farklı belediye takımlarının ya da o illerde büyük şehirlerdeki diğer kulüpler olabilir. Buna İzmir'i de katabiliriz, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi gibi büyük kulüplerin adetlerini arttırabilirsek tabii bu uzun vadede olimpiyat hedefimiz için de bize güç katacak." şeklinde konuştu.

"2025-2026 sezonunda yeni uygulamaya geçeceğiz"

Açık alan hokeyine ilişkin de Çakır, "Önümüzdeki yıl itibarıyla sezon planlamasında değişikliğe gidiyoruz. Ama bu yıl özelinde nisan, mayıs ve haziran aylarında açık alan hokeyinin birinci ve ikinci etabı ardından play-off müsabakaları yapılacak." dedi.

Açık alan hokeyinde Avrupa ülkelerindeki gibi bir sezon uygulaması başlatacaklarını aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"2025-2026 sezonunda yeni uygulamaya geçeceğiz; eylül, ekim ve kasım aylarında Süper Ligi'mizin birinci etabı, nisan, mayıs ve haziran aylarında da ikinci etabı ve play-offlar oynanacak. Dolayısıyla sezon uzayacak, önümüzdeki sezon keyifli, daha uzun süren kıyasıya mücadeleler bekliyoruz. Olimpiyatların son 20 yılına baktığımızda Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere gibi ülkelerin domine ettiğini görüyoruz ve bunların da sezon planlaması bu şekilde, biz de bu sezon planlamasına geçmek zorundayız."

Hokey tarihinde İngiltere, Hollanda, İspanya ve Fransa'nın 100 yılı devirdiklerini Türkiye'nin hokeye 2002 yılında başladığını hatırlatan Çakır, "Bizim tabii 22 yıllık bir geçmişimiz var, 7 tane de sahamız var. Olimpiyat hedefi tabii ki hepimizin hayali ama oraya etap etap gidebileceğimiz kanaatindeyim. Dolayısıyla biz 2026 Dakar Gençlik Olimpiyatları'nı ucundan kaçırdık. İlk hedefimiz 2030 Gençlik Olimpiyatları'nı yakalamak, o yüzden de önümüzdeki yıl 16 yaş altı dünya sıralamasında kendimize yer bulup, 2028'de de ilk 2'ye girerek 2030'da Gençlik Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyoruz. Bu takım bize 2032'de ya da 2036'da olimpiyatları hedeflediğimiz, kotayı hedeflediğimiz takımın iskeletini oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Ankara'ya olimpik bir hokey tesisi onay aşamasında

Ankara'ya olimpik bir hokey tesisi yapmayı planladıklarını da kaydeden Çakır, "Bakanlığımızla bir görüşme yaptık, şu an iyi gidiyor, yer konusunda da tespitte bulunduk. Bakanlığımızın yatırım projesi içerisinde inşaatın başlayacağını düşünüyorum. Başkentimizde hem bir hokey sahası hem kamp eğitim merkezi belki de ileride okulun yapılabileceği mimaride bir tesise kavuşacağımızı arzu ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacağını da aktaran Çakır, "3 organizasyona ev sahipliği yapacağız, yurt dışında da 3 şampiyonaya katılacağız. Bu da Avrupa ölçeğinde bize verilen değeri gösteriyor. Üç organizasyonu bir dönemde alıyor olmamızdan dolayı geçmiş yönetimimize de teşekkür etmek istiyorum. Tabii biz organizasyonları iyi yapan bir ülkeyiz, sadece hokey özelinde değil genel anlamda." ifadelerini kullandı.