Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında Almanya'nın Allianz MTV takımına 3-0 yenilerek turnuvadan elendi. Maçta setler 25-20, 25-21, 25-21 sonuçlandı.

Allianz MTV, organizasyonun play-off turunda Galatasaray Daikin'in rakibi oldu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
