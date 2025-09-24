Türk Hakemler Avrupa'da Düdük Çalacak

Türk hentbol hakemleri Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında OTP Bank-PICK Szeged ile Paris Saint-Germain karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Özdeniz, 25 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te Macaristan'ın Szeged şehrinde Pick Salonu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi B Grubu OTP Bank-PICK Szeged ile Paris Saint-Germain karşılaşmasında düdük çalacak.

Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, bu sezon daha önce EHF Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Dinamo Bükreş-Sporting karşılaşmasını da yönetti.