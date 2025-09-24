Haberler

Türk Hakemler Avrupa'da Düdük Çalacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk hentbol hakemleri Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda OTP Bank-PICK Szeged ile Paris Saint-Germain maçını yönetecek.

Türk hentbol hakemleri Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında OTP Bank-PICK Szeged ile Paris Saint-Germain karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Özdeniz, 25 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te Macaristan'ın Szeged şehrinde Pick Salonu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi B Grubu OTP Bank-PICK Szeged ile Paris Saint-Germain karşılaşmasında düdük çalacak.

Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, bu sezon daha önce EHF Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Dinamo Bükreş-Sporting karşılaşmasını da yönetti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Genç yıldız sezonu kapattı

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Sezonu kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı

Devrim'den Torreira'yı yıkacak görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.