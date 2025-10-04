Türk Güreşçiler Balkan Şampiyonası'nda 250 Sporcuyla Katılacak

Haberler

Türk güreşçiler, 7-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na 250 kişilik kafileyle katılacak. Şampiyonada U15, U17 ve U20 yaş gruplarında sporcular mücadele edecek.

Türk güreşçiler, Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Ay-yıldızlılar tarihi katılımla 250 sporcuyla organizasyonda yer alacak.

Balkan Şampiyonası 7-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenecek. Türkiye Güreş Federasyonu da organizasyona dair bilgiler vererek yapılan açıklamada, "Şampiyonaya 6 otobüsle birlikte, her sıklette en az iki sporcumuzun yer aldığı 250 kişilik kafileyle katılım gösteriyoruz. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan, Romanya ve İtalya gibi ülkelerin yer aldığı bu şampiyonada genç sporcularımız mindere çıkarak deneyim kazanıyor. U15, U17 ve U20 yaş gruplarında mücadele edecek güreşçilerimiz, bu şampiyonada kazandıkları tecrübelerle yalnızca bugün için değil, geleceğin büyük başarıları için de güçleniyor. Genç ekibimize başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

