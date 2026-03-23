Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma...
Amatör maç sırasında 5 aylık çocuğuna küfredilen hakem, maçı durdurup tribünlerin boşaltılmasını istedi.
Amatör bir karşılaşmada yaşanan olay, futbol sahalarında nadir görülen anlara sahne oldu.
5 AYLIK ÇOCUĞUNA KÜFÜR EDİLDİ
Müsabaka sırasında hakemin 5 aylık çocuğuna yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldığı iddia edildi. Yaşanan bu durum karşısında hakem sert tepki gösterdi.
MAÇI DURDURDU, TRİBÜNLERİ BOŞALTTI
Olayın ardından karşılaşmayı durduran hakem, tribünlerin tamamen boşaltılmasını talep etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle seyirciler stat dışına çıkarıldı.