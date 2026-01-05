Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Türkiye'yi sarsan futbolda bahis ve şike soruşturması genişleyerek devam ediyor. Hakemler, futbolcular, gözlemciler ve temsilcilerin ardından yeni dalganın teknik direktörler ile menajerleri de kapsadığı bildirildi.

BU HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen önemli isimleri bu hafta kamuoyuna açıklaması ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi bekleniyor.

SÜPER LİG'DEN İSİMLERİN DE OLDUĞU KONUŞULUYOR

Kulislerde disipline verilecek teknik direktör ve menajerler arasında Süper Lig'den isimlerin de bulunduğu ifade edilirken, soruşturmanın kapsamının giderek genişlediği dikkat çekti.

950 TEKNİK ADAMA İNCELEME

Bahis incelemesinin, Türkiye liglerinde amatör kulüplerin de dahil olduğu 139 kulüpte toplam 950 teknik adamı kapsayacağı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, incelemelerin büyük bir titizlikle devam ettiği öğrenildi.