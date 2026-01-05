Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Türk futbolunu sarsan bahis ve şike soruşturmasında bu hafta yeni bir dalga bekleniyor. Hakemler ve futbolcuların ardından, yeni dalganın teknik direktörler ile menajerleri de kapsayacağı, TFF'nin yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen isimleri kamuoyuna açıklayıp PFDK'ye sevk edeceği öne sürüldü.
- Türkiye Futbol Federasyonu, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen önemli isimleri bu hafta kamuoyuna açıklayacak ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edecek.
- Bahis incelemesi, Türkiye liglerinde amatör kulüplerin de dahil olduğu 139 kulüpte toplam 950 teknik adamı kapsayacak.
- Soruşturmanın yeni dalgası teknik direktörler ile menajerleri de kapsıyor ve Süper Lig'den isimlerin de bulunduğu ifade ediliyor.
Türkiye'yi sarsan futbolda bahis ve şike soruşturması genişleyerek devam ediyor. Hakemler, futbolcular, gözlemciler ve temsilcilerin ardından yeni dalganın teknik direktörler ile menajerleri de kapsadığı bildirildi.
BU HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Sabah'ın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen önemli isimleri bu hafta kamuoyuna açıklaması ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi bekleniyor.
SÜPER LİG'DEN İSİMLERİN DE OLDUĞU KONUŞULUYOR
Kulislerde disipline verilecek teknik direktör ve menajerler arasında Süper Lig'den isimlerin de bulunduğu ifade edilirken, soruşturmanın kapsamının giderek genişlediği dikkat çekti.
950 TEKNİK ADAMA İNCELEME
Bahis incelemesinin, Türkiye liglerinde amatör kulüplerin de dahil olduğu 139 kulüpte toplam 950 teknik adamı kapsayacağı bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, incelemelerin büyük bir titizlikle devam ettiği öğrenildi.