Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Güncelleme:
TFF 3. Lig 3. Grup'ta namağlup lider Sebat Gençlik Spor ve Fatsa Belediyespor arasında oynanan maçta, 83. dakikada Fatsa Belediyespor'un kazandığı serbest vuruş sonrası golün iptal edilmesi tartışma yarattı. Fatsa Belediyesporlu oyuncuların itirazlarına rağmen karar değiştirilmezken, bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu. Sebat Gençlik Spor, bu maçı 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

  • Sebat Gençlik Spor, Fatsa Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
  • Fatsa Belediyespor'un 83. dakikada attığı frikik golü hakem tarafından iptal edildi.
  • İptal edilen gol kararı sosyal medyada tartışma yarattı.

Sebat Gençlik Spor, Fatsa Belediyespor'u 2-0 mağlup ettiği maçta yaşanan tartışmalı gol pozisyonuyla gündeme geldi.

SEBAT GENÇLİK EVİNDE KAZANDI

Sebat Gençlik Spor, sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ligde 18 maç sonunda 14 galibiyet ve 4 beraberlik alan Sebat Gençlik, 46 puanla zirvedeki yerini korudu.

83. DAKİKADA TARTIŞMALI AN

Karşılaşmanın 83. dakikasında Fatsa Belediyespor'un kazandığı serbest vuruşta dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Topun başına geçen Fatsalı oyuncu vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakem gol kararı vermedi.

FATSA CEPHESİNDEN İTİRAZ

Gol sevinci yaşayan Fatsalı futbolcular, kararın ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Hakemin golü iptal etmesi üzerine Fatsa Belediyesporlu oyuncular uzun süre itirazda bulundu. Oyun, hakemle yapılan görüşmelerin ardından devam etti.

POZİSYON SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Maçtaki bu tartışmalı pozisyon, karşılaşmanın ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntüler futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

