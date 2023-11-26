Galatasaray, Fenerbahçe maçından sonra olağanüstü toplanma kararı aldı

Galatasaray yönetimi, hakem kararlarına dair 27 Kasım pazartesi günü saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Toplantının ana gündem maddeleri, Fenerbahçe-Karagümrük maçındaki hakem kararları ve Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olacak.

Süper Lig devi Galatasaray yönetimi, tartışmalı hakem kararları hakkında pazartesi günü saat 13:00'de toplanmaya karar verdi.

TOPLANTININ MADDESİ F.BAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEM KARARLARI

Sarı-kırmızılı yönetim, hakem kararlarıyla ilgili pazartesi günü saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapacak. Toplantının ana maddeleri Fenerbahçe-Karagümrük maçında hakem kararları; Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olacak.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Tartışmalı hakem kararlarının konuşulacağı toplantının ardından Galatasaray yönetiminin bir de yazılı açıklama yapması bekleniyor.