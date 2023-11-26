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Galatasaray, Fenerbahçe maçından sonra olağanüstü toplanma kararı aldı

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Galatasaray yönetimi, hakem kararlarına dair 27 Kasım pazartesi günü saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Toplantının ana gündem maddeleri, Fenerbahçe-Karagümrük maçındaki hakem kararları ve Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olacak.

Süper Lig devi Galatasaray yönetimi, tartışmalı hakem kararları hakkında pazartesi günü saat 13:00'de toplanmaya karar verdi.

TOPLANTININ MADDESİ F.BAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEM KARARLARI

Sarı-kırmızılı yönetim, hakem kararlarıyla ilgili pazartesi günü saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapacak. Toplantının ana maddeleri Fenerbahçe-Karagümrük maçında hakem kararları; Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olacak.

Türk futbolunda neler oluyor? Galatasaray, olağanüstü toplantı kararı aldı

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Tartışmalı hakem kararlarının konuşulacağı toplantının ardından Galatasaray yönetiminin bir de yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Türk futbolunda neler oluyor? Galatasaray, olağanüstü toplantı kararı aldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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