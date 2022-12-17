Türk futbolunda büyük rezillik! "Ampute Ligi'nde yapmıyorlar" deyip futbolcularına küfürler yağdırdı
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Türkiye'de alt yaş kategorilerinde oynanan bir Amatör Lig mücadelesinin ardından teknik direktörün soyunma odasında soyunma odasındaki skandal sözleri olay oldu. Futbolcularına küfürler yağdıran hocanın, "Senin yaptığını 10 yaşında çocuk yapmıyor, Ampute Ligi'nde yapmıyorlar" demesi büyük tepki çekti.
Türkiye Amatör Futbol Ligi'nde bir teknik direktörün alt yaş kategorisindeki futbolcularına gösterdiği tepki olay oldu.
AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ
Futbolcularının performansını beğenmeyen teknik direktör, soyunma odasında oyunculara ağza alınmayacak küfürler etti. Gizlice kayda alınan görüntüler sosyal medyada adeta infial yarattı.
"SENİN YAPTIĞINI AMPUTE LİGİ'NDE YAPMIYORLAR"
Oldukça ağır ifadelerle futbolcularına tepki gösteren teknik direktörün özellikle, "Senin yaptığını 10 yaşında çocuk yapmıyor, Ampute Ligi'nde yapmıyorlar" demesi büyük tepki çekti.