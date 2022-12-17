Türk futbolunda büyük rezillik! "Ampute Ligi'nde yapmıyorlar" deyip futbolcularına küfürler yağdırdı

Türkiye'de alt yaş kategorilerinde oynanan bir Amatör Lig mücadelesinin ardından teknik direktörün soyunma odasında soyunma odasındaki skandal sözleri olay oldu. Futbolcularına küfürler yağdıran hocanın, "Senin yaptığını 10 yaşında çocuk yapmıyor, Ampute Ligi'nde yapmıyorlar" demesi büyük tepki çekti.