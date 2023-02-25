Türk futbolu, depremzedeler için kampanya başlatıyor! Guardiola, Klopp, Kaka gibi isimler katılacak

Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasından önce TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüp başkanları birlikte açıklama yaptı. 1 Mart'ta depremzedeler için canlı yayında düzenlenecek yardım kampanyasının detayları anlatıldı. Guardiola, Klopp, Wenger, İlkay, Kaka, Guti gibi birçok ismin kampanyaya katılacağı açıklandı.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 'Omuz Omuza' vererek depremzedeler için yapılacak yardım kampanyasına dikkat çektiler.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILACAK

Büyükekşi açıklamasında; "Guardiola, Klopp, Wenger, İlkay Gündoğan, Guti, Kaka gibi birçok ismi 1 Mart kampanyamızda bir araya getirmeyi hedefliyoruz." sözlerini sarf etti.

ALİ KOÇ: "YARIN BEŞİKTAŞ MAÇINDAYIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe ailesi olarak başkanlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk ve şeref duyuyoruz. 11 kulüp başkanı burada olacak. Yarın akşam da Ahmet Nur Çebi başkanımızın davetine icabet edeceğiz. Hayat, ilk 2-3 haftaya göre daha normal akacak ancak oradaki yaraları sarmak daha uzun sürecek. Futbola baktığımızda, bizim en büyük sorumluluğumuz dayanışmayı, birlik ve beraberliği daha canlı tutmak. Bize büyük sorumluluk düşüyor. Bizim en büyük sorumluluğumuz deprem ile ilgili hassasiyeti, dayanışma ruhunu, yardımseverliği daha dinç tutmak. 1 ailenin bile barınma sorununu çözsek bu kutsal bir şeydir. İnşallah binlerce ailenin barınma sorununu çözeceğiz" açıklamasını yaptı.

ÇEBİ: "DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi,"Ali Koç'a daveti için teşekkür ediyorum. Ahmet Ağaoğlu'nun başlattığı bu birlikteliği devam ettirmek istiyoruz. 1 Mart'ta başlatacağımız kampanyada devletimizin ve milletimizin yanında olacağımızı camiam adına belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

AĞAOĞLU: "BARINMA SORUNUNU ÇÖZMEK İSTİYORUZ"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise"Yaraları sarma sorumluluğumuz var. Var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz on binlerce ailenin barınma sorununu çözmek" sözlerini sarf etti.