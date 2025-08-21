Türk Basketbolunun Efsanesi Hüseyin Kozluca Hayatını Kaybetti

Türk Basketbolunun Efsanesi Hüseyin Kozluca Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe, Kozluca'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu.

Türk basketbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen basketbolcu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, Kozluca'nın vefatıyla ilgili paylaşım yaparak, "Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini

Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması

Samyeli, "O aslında Alevi" diyen ROK'a fena patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.