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Turgutluspor, Yeni Stadyumda İlk Maçında Polatlı 1926 SK'yı Yenerek 5-2 Galip Geldi!

Turgutluspor, Yeni Stadyumda İlk Maçında Polatlı 1926 SK'yı Yenerek 5-2 Galip Geldi!
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta Turgutluspor, yeni tamamlanan şehir stadyumunda Polatlı 1926 SK ile karşılaştı. Maçta Turgutluspor, 5-2'lik skorla galip gelerek, taraftarlarına güzel bir oyun sergiledi.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 17. haftasında Turgutluspor yeni tamamlanan şehir stadyumunda çıktığı ilk maçında Polatlı 1926 SK'yı 5-2 mağlup etti.

Hakemler: Muammer Sarıdağ, Seyfullah Köroğlu, Hakan Özler

Turgutluspor: Mehmet, Furkan (Yunus Emre dk. 88), Bora, Egehan, Osman, Berat, Hüseyin Can, Arda Köksal (Aziz Can dk. 90+2), Serkan (Arda Kutluer dk. 90+3 ), Ozan (Ayhan dk. 72), Mert (Mustafa Kaan dk. 90+3)

Polatlı 1926 SK: Tunahan, Ömer Çiçek (İbrahim dk. 46), Erkan, İlker, Uğur, Baran Başyiğit, Batuhan (Osman Emirkan dk. 46), Osman (Serhat dk. 90+1), Ömer Esenkaya, Baran Keleş (Mevlüt Emir dk. 30), Ulusoy Mert (Buğra dk. 90+1)

Goller: Arda Köksal (dk. 21 ve 46), Furkan (dk. 27, 83 ve 87 pen.) (Turgutluspor), Baran (dk. 48), İbrahim (dk. 65) (Polatlı 1926 SK)

Sarı kartlar: Bora, Mert, Hüseyin Can (Turgutluspor), Baran Keleş, Ulusoy Mert, Erkan (Polatlı 1926) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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