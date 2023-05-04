Turgutluspor'un yeni başkanı Gökhan Akın oldu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Turgutluspor'un olağan genel kurulunda başkanlığa Gökhan Akın seçildi.

Sezon başında geldiği görevden aralık ayında istifa kararı aldıktan sonra kongreye kadar başkanlığa devam eden Bülent Daşkan'ın aday olmadığı kongre, Turgutlu 7 Eylül Spor Salonu'nda yapıldı. Genel kurulda yönetim ile denetim kurulu raporları okunup, bilanço ibra edilirken, yeni yönetime yasa gereği şirketleşme çalışmalarını başlatmak için yetki verildi.Yeni yönetim, Ercan Hızal, Zaim Hasan Göncü, Saim Gürer, Yusuf Aykut, Emrullah Artık, Fatih Hızal, Haluk Şevket Baba, Hüseyin Yasak, yedek üyeleri ise Şerif Ahmet Koç, Engin Akın, Aydın İmir, Mesut Kocaoğlan, İlhami Güleç, Aydın Temel, Aydın Şarlar, Engin Çelik, Oktay Durmuş isimlerinden oluştu. Başkan Gökhan Akın açık oylamayla yapılan seçim sonucunda, " Turgutluspor'umuzun geleceği için iradesini gösteren bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Yarın bizler ve Turgutlu'nun marka değeri olan Turgutluspor'umuz için bambaşka bir gün. Turgutluspor'u şehrimizin önde gelenleri, arkadaşlarım, siz değerli üyelerimiz ve taraftarımızla laik olduğu yere getireceğiz. Turgutluspor çatısı altında toplanıp, bu şanlı kulübü hak ettiği yere getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Turgutluspor'u güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız değerli kardeşlerim? Hep beraber Turgutluspor'u hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı seviyeye getireceğiz. Yaşasın Turgutluspor! Ne mutlu Turgutlusporluyum diyene" dedi.