Turgutluspor, Pazarspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, evinde Pazarspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Maçta Turgutluspor hızlı bir başlangıç yaparak erken gol buldu ve maçı 2-0 kazandı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Turgutluspor evinde Pazarspor'u 2-0 yenerek iddiasını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Turgutluspor henüz 3'üncü dakikada Veysel'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Turgutluspor, Pazarsporlu Emre Turan'ın 72'nci dakikada kırmızı kart görmesiyle daha da avantajlı konuma geçti. Turgutluspor, 74'üncü dakikada bir kez daha Veysel'le gol buldu: 2-0. Bu sonuçla Turgutluspor puanını 27'ye çıkardı ve zirve yolunda kaza yapmadı. Pazarspor 17 puanda kaldı.