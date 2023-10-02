Turgutluspor, liderlik koltuğuna oturdu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta dün deplasmanda lider Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Manisa temsilcisi Turgutluspor liderliğe yükseldi. Ligin dördüncü haftasını 3 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 10 puanla lider olarak geride bırakan Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik, Karşıyaka maçını değerlendirdi.

Manisa'nın TFF 3. Lig'deki temsilcilerinden Turgutluspor, ligin 4. haftasında deplasmanda Karşıyaka'yı 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Karşıyaka'ya bu sezonki ilk yenilgisini tattıran Turgutluspor, 10 puan ile yenilgisiz liderliğe yükselirken, Karşıyaka ise 9 puanla ve averajla ikinci sıraya indi.

Karşıyaka maçını değerlendiren Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, "Geçtiğimiz 3 haftada 7 puan alırken hem ortaya koyduğumuz bir mücadele ve kazanma isteği, hem de rakip, saha fark etmeksizin oynamak istediğimiz bir oyun formatı vardı. Tamamen buna odaklanıp sahadan istediğini almak isteyen bir takım görüntüsü verdik. Karşıyaka maçı, puan sıralamasına baktığımızda zor bir maç olarak görünüyordu. İyi bir stat ve taraftarın önünde, iyi bir takıma karşı oynadık. Maçın ilk 10 dakikasından sonra ilk devre sonuna kadar oyunun kontrolünü neredeyse hiç kaybetmedik. İlk yarı 0-0 girdiğimizde planladığımız bir kurgumuz vardı. Kanatları çok iyi kullanan Karşıyaka rakiplerine attığı 9 golün 6'sını 45. ve 60. dakikalar arasında atmıştı. Kanatları 1 fazla adamla kapatıp üstünlük sağladık. Bu dakikalarda oyunu olabildiğince kontrol altına almaya çalıştık. Yüksek konsantrasyonun bize maçı getireceğini biliyorduk. Nitekim de 69. dakikada duran toptan attığımız gol ile skoru bulup, maçı kazanmasını bildik. Maç öncesinde, içinde ve sonunda bir an bile oynamak istediği oyundan vazgeçmeyen, kazanmak için sınırsız mücadele eden futbolcularımızı gönülden kutluyorum. Bizleri her platformda destekleyen bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyorum." dedi. - MANİSA