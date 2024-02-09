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Turgutluspor, iki yeni transferle güçlendi

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, ara transfer döneminin son gününde Feyzullah Şahin ve Mehmet Yağmur'u kadrosuna kattı. İki oyuncu da şampiyonluk hedefine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı takımı Turgutluspor, ara transferin son gününde Çatalcaspor'dan 27 yaşındaki forvet Feyzullah Şahin ve Fatih Karagümrük'ten 20 yaşındaki kaleci Mehmet Yağmur'la sözleşme imzaladı. Feyzullah ve Mehmet'in imza töreninde Başkan Gökhan Akın ve yöneticiler yer aldı. İki isim de Turgutluspor'un şampiyonluk hedefine ulaşması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterecekleri sözünü verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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