Turgutluspor Futbolcusuna Brezilya Usulü Doğum Günü Sürprizi

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yeni sezon hazırlıklarını Irlamaz Tesisleri'nde devam ederken, 31 yaşına giren futbolcusu Hamit Bayraktar için Brezilya usulü sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Un ve yumurtaya bulanan futbolcunun o anları renkli görüntülere sahne oldu.

Turgutluspor'un dün Irlamaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrası tecrübeli futbolcusu Hamit Bayraktar için un ve yumurta ile Brezilya usulü sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Un ve yumurtaya bulanan futbolcunun o anları renkli görüntülere sahne oldu. Antrenman sonunda da pastasını kesen Hamit'e pastasını Teknik Direktör Ramazan Çelik yedirdi. - MANİSA