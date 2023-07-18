Turgutluspor, Elazığspor'dan iki oyuncu transfer etti

TFF 3'üncü Lig takımlarından Turgutluspor, yeni sezon öncesi Elazığspor'dan Hakkı İsmet Şimşek ve Salih Polatdemir'i transfer etti. İmza törenine kulüp başkanı ve yöneticiler katıldı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon öncesi dış transferde Elazığspor'dan 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hakkı İsmet Şimşek ve aynı takımdan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Polatdemir'le sözleşme imzaladı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde Başkan Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de 28 maçta görev alan Hakkı İsmet, kariyerinde 1'inci Lig'de 1, 2'nci Lig'de 186, 3'üncü Lig'de 140 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli oyuncu 2 ve 3'üncü Lig'de 25'er gol kaydetti. Elazığ formasıyla geçen sezon 30 müsabakada oynayan Salih ise 1'inci Lig'de 4, 2'nci Lig'de 17, 3'üncü Lig'de 59 kez görev aldı. Salip, 3'üncü Lig'de 4 gol attı.