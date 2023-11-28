Turgutluspor'da Noyan Öz liderliği sırtladı
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Turgutluspor'un kaptanı Noyan Öz, son haftalardaki performansıyla takımını sırtladı ve gol krallığı yarışında zirveye çıktı.
TURGUTLU,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Amasyaspor deplasmanındaki beraberlikle liderliği averajla kaptıran Turgutluspor'da Noyan Öz son haftalardaki performansıyla takımını sırtladı. Geçen sezondan beri kırmızı-siyahlı formayı giyen 32 yaşındaki gurbetçi takım kaptanı Noyan, bu yıl ilk haftalarda yedek kaldı. İlk 4 haftada kenardan oyuna girip 1 gol atan tecrübeli futbolcu ardından ilk 11'e dönerek gollerini sıralamaya başladı. Turgutluspor'un liderliğe kadar yükseldiği son 5 haftada 6 kez ağları sarsan Noyan, grupta toplam 7 golle gol krallığı yarışında da zirveye çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor