Turgutlu Belediyespor, Fenerbahçe Tarfin maçına Yıldırım Beyazıt'ta hazırlanıyor

Turgutlu Belediyespor, Fenerbahçe Tarfin maçına Yıldırım Beyazıt'ta hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Turgutlu Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe Tarfin ile karşılaşacak. Manisa ekibi, başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda antrenman yaptı. Maç, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak.
Turgutlu Belediyespor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında İstanbul'da karşılaşacağı Fenerbahçe Tarfin maçının hazırlıklarına devam etti.
Manisa ekibi, başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda antrenman yaptı.
Fenerbahçe Tarfin ile Turgutlu Belediyespor, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te karşılaşacak.
Kaynak: AA