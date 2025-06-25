Turgut Lenk, Artı Değer Vanspor FK Başkan Adayı Oldu

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Vanspor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Lenk, Artı Değer Vanspor FK'nin başkan adayı olduğunu duyurdu. Lenk, kulübü Süper Lig'e taşımayı hedeflediklerini ve borçları sıfır teslim almak için çalışacaklarını belirtti.

Vanspor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Lenk, Artı Değer Vanspor FK'ye başkan adayı olduğunu açıkladı.

Lenk, Ankara'da bir restoranda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Artı Değer Vanspor FK'nin gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edeceğini anımsattı.

Oluşturacakları yönetim kurulunda spordan anlayan ve sporun içinden kişilerin yer alacağını vurgulayan Lenk, "Yola çıktığımız kişilerle yönetim kurulumuzu da kurduk. Vanspor Holding olarak uluslararası futbol ağlarına sahip olduğumuz için Vanspor FK'ye çok büyük katkı sunacağımız kaçınılmazdır. Amacımız Vanspor FK'yi Süper Lig'e çıkarmaktır. Allah nasip ederse bunu da başaracağız. Bilgimiz ve birikimimiz buna yeter. Kulübün şu an borcu var. Mevcut başkan Erol Temel bana 'Kulübü sana sıfır borçla teslim edeceğim.' dedi. Ona da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlerle görüşmeler yaptıklarını belirten Lenk, dört isimle iletişim halinde olduklarını, bu isimler arasında Ertuğrul Sağlam'ın da yer aldığını dile getirdi.

Turgut Lenk, yurt içindeki önemli firmalarla sponsorluk görüşmelerinin devam ettiğini, seçilmeleri halinde tüm bu anlaşmaları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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