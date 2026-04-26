TUR 2026 Direktörü Petsas, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geliştiğine inanıyor Açıklaması

"Her zaman ilerliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu neredeyse Fransa Turu ve diğer büyük organizasyonlarla aynı seviyede. İnsanlar da çok heyecanlı görünüyor, bu da bir başka ilerleme noktası"

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) Yarış Direktörü Vladimiros Petsas, organizasyonun her yıl geçmiş tecrübelerden beslenerek daha ileri taşındığını ve uluslararası bisiklet takvimindeki yerini giderek güçlendirdiğini söyledi.

Takımlara iyi bir yarış dileyen Petsas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve organizatörler için güvenliğin öncelikli konu olduğunu belirtti.

Hazırlıkların iyi gittiğini aktaran Petsas, organizasyonun gelişimine ilişkin, "Her yıl büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Çünkü geçmişimizden ders çıkarıyoruz. Her zaman ilerliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu neredeyse Fransa Turu ve diğer büyük organizasyonlarla aynı seviyede. İnsanlar da çok heyecanlı görünüyor, bu da bir başka ilerleme noktası. Çünkü her yıl sadece sporcuların değil, izleyen vatandaşların da sayısı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petsas, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yeniden UCI Yönetim Kurulu'na seçilmesinin Türk bisikleti adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bunun Türkiye'nin büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti.

Takımlardan gelen geri bildirimlerin de önemli olduğuna dikkati çeken Petsas, Türkiye Turu'na katılan ekiplerden çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Müftüoğlu'na daveti için teşekkür eden Petsas, "Türkiye'deki arkadaşlarımla tekrar birlikte çalışacağım için gerçekten çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

Başkent 27 yıl sonra TUR'da

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı, 1999'dan bu yana ilk kez Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başkent, 3 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 8. etapla 61. turun kapanışına ev sahipliği yapacak.

Rota tersine döndü

TUR 2026, klasikleşen parkurun ters istikamette kurgulanmasıyla önceki yıllardan ayrılıyor.

Son yıllarda ağırlıklı olarak Akdeniz'den Ege'ye uzanan bir güzergah izleyen tur, bu yıl klasik rotanın tersine çevrilmesiyle Çeşme'den başlayacak ve Ege'den Akdeniz'e uzandıktan sonra Ankara'da sona erecek.

Etaplar

Çeşme-Selçuk etabıyla bugün başlayan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etap sonunda 3 Mayıs'ta Ankara'da tamamlanacak.

TUR 2026'nın diğer etapları şöyle:

2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris, 152,8 kilometre

3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran, 132,7 kilometre

4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye, 130,4 kilometre

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti-Kemer, 180,7 kilometre

6. Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan, 127,9 kilometre

7. Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya, 152,8 kilometre

8. Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara, 105,2 kilometre

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Belçika'ya ait askeri uçağa Haiti'de ateş açıldı

Avrupa ayağa kalktı! Görevdeki askeri uçağa ateş açıldı
Esenler Erokspor, Süper Lig için kazanıp Amedspor'un puan kaybını bekleyecek

Yarın kazanır, rakibi puan kaybederse Süper Lig'e çıkıyorlar
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı