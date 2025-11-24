Haberler

Tunceli'de Doğaseverler Profesyonel Dağcılık Eğitimleri Alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen eğitimlerle doğaseverler, dağcılık teknikleri ve güvenlik konularında bilgi sahibi oluyor. Eğitimler sayesinde katılımcılar, çeşitli zorlu parkurlarda profesyonel dağcı olma yolunda adım atıyor.

Tunceli'de doğaseverler, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından verilen eğitimler sayesinde birçok konuda bilgilenerek profesyonel dağcılığa adım atıyor.

Sarp dağlarla çevrili kentte, doğa sevgisi ve spor bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Kentte faaliyet yürüten Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü de gezi etkinliklerinin yanı sıra bazı dönemlerde TDF ile ortaklaşa dağcılık eğitimleri düzenliyor.

Eğitimlere başvuran doğaseverler, gerekli işlemlerin ardından Munzur ile Pülümür vadilerinin sarp yamaçlarında antrenörlerden teorik ve uygulamalı dersler alıyor.

Zorlu parkurlarda ter döken doğaseverler, rota bulma, meteoroloji, kaya tırmanışı, malzeme bilgisi, çadır kurma, ip deneyimi, düğümler, tırmanış teknikleri, yürüyüş bilgisi tekniği, dağlık alanlarda iniş çıkış ve acil durum müdahale uygulamaları gibi konularda donanım kazanıyor.

Bu sayede bilgi, teknik ve cesaret sahibi olan doğaseverler, Tunceli başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki dağlara profesyonel ve güvenli şekilde tırmanış yapabiliyor.

"Doğada bilinçli olmak, bilerek faaliyetlerde bulunmak çok önemli"

Antrenör Şahap Eryılmaz, AA muhabirine, Tunceli'de yaz temel dağcılık eğitiminin ikincisini tamamladıklarını söyledi.

Doğaseverlerin eğitimlere karşı çok ilgili olduğunu ifade eden Eryılmaz, şöyle konuştu:

"Tunceli'nin coğrafyası çok güzel ve dağcılık, doğa yürüyüşleri, kampçılık için çok uygun. Onun dışında ülkemizde de değerlendirilebilecek turizm potansiyeli yüksek olan bölgelerden bir tanesi. Hepimiz doğayı seviyoruz ama doğada bilinçli olmak, bilerek faaliyetlerde bulunmak çok önemli. Bu yüzden de eğitimleri çok önemsiyoruz. Bir antrenör olarak baktığım zaman bölgenin zenginliğinin yeterince değerlendirilmediğini ve bunun da en büyük eksiğinin eğitimli sporcumuzun azlığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yerli ya da yabancı ziyaretçilerimize kılavuzluk yapacak, yol gösterecek, bilgilendirecek, alanları tanıtacak ve bu bölgeyi koruyacak personele ihtiyacımız var. Bu açığı da ancak eğitimli sporcularla giderebiliriz."

Eryılmaz, kursiyerlerin eğitimler sayesinde bazı korkularını yendiğini belirterek, "Her tür koşulda çadırda geceleme ve barınabilmeyi öğrendikleri için avantaj elde ediyorlar. Tabii Munzur Dağları'nın dışında Ağrı, Cilo Sat Buzul Gölleri, Hakkari, Kaçkarlar, Aladağlar, Erciyes ve Hasan Dağı gibi dağlarımızın hepsine yaz koşullarında tırmanış bilgilerini kazandıkları için rahatlıkla tırmanabilirler." dedi.

Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İskender Doğan da Tunceli'nin dağlarıyla çok güzel bir şehir olduğuna dikkati çekti.

Belirli aralıklarla dağlara tırmanışlar yaptıklarını anlatan Doğan, "Koskoca Munzur Dağları'mız var ama maalesef tanıtımı konusunda çok geride kaldık. Biz de dağcılık sporlarını daha da ilerletmek için eğitimleri vermeye çalıştık. İnsanlar bu eğitimleri görerek dağları sevmeye, doğa yürüyüşlerine katılmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Doğru bildiğimiz yanlışları öğrenmiş olduk"

Eğitime katılanlardan Taylan Kıllı da Tunceli'de doğa faaliyetlerinin turizme büyük katkı sağladığını vurguladı.

TDF'nin eğitimleriyle profesyonelliğe adım attıklarından bahseden Kıllı, "Burada kaya tırmanışı, doğada yürüyüş taktikleri, arama kurtarmada kullanabileceğimiz malzemeler, doğru beslenme, çadır kurulumu ve sırt çantasının dizilişi gibi konularda eğitimler aldık. Böylece doğru bildiğimiz yanlışları öğrenmiş olduk." diye konuştu.

Çiğdem Baloğlu da 2 yıldır Tunceli'de yaşadığını ve kentin doğasına hayran kaldığını aktardı.

Şehirde gezilmesi gereken birçok yerin olduğunu işaret eden Baloğlu, şunları kaydetti:

"Bazı zamanlarda Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlediği gezi organizasyonlarına katılıyorum. Doğa sporlarında daha bilinçli hale gelmek için de TDF'nin dağcılık eğitimine katıldım. Dağ tırmanışları konusunda teorik ve uygulamalı dersler gördük. Eğitimler benim için çok faydalı oldu."

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Spor
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Karan'ın ölümünde de oklar aynı yeri işaret ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.