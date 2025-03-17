Tunceli'de 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası Düzenlendi

Tunceli'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonu satranç sınıfı, 15-16 Mart 2025 tarihlerinde satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı. Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı satranç turnuvası 5 tur üzerinden gerçekleştirildi. İki gün süren turnuvanın sonunda düzenlenen törene Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Serkan Baysal ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hacı Seyit Bölükbaşı katılarak, turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. - TUNCELİ