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Tuncay Şanlı: 'Kazanmak yukarıya tutunma adına değerli ve önemliydi'

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Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Manisa FK'yı 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası, takımının birliği ve mücadelesinden memnun olduklarını belirtirken, kazanmanın üst sıralara tutunmak için önemli olduğunu vurguladı.

- Tuncay Şanlı : "Bugün kazanmak yukarıya tutunma adına değerli ve önemliydi"

ÇORUM - Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Manisa FK maçının ardından, "Takımımın birliğinden, mücadelesinden, aynı düşüncede sahada olmasından son derece memnunuz. Bugün kazanmak yukarıya tutunma adına değerli ve önemliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, puan sıralamasında üste çıkma adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Aynı konsantrasyonla yollarına devam edeceklerini ifade eden Şanlı, "Geldiğimizden beri oynadığımız maçlara bakarsak, biraz stres, biraz heyecan seviyesi yüksek maçlar oynuyoruz. Kolay değil. Maça gelirsek, 1-0 geride başladık. Konsantrasyonumuz üst seviyedeydi, sahamızda oynadık. 1-0 geriye düştükten sonra reaksiyonumuz, oyuncularımızın coşkuları önemliydi. Tekrar öne geçtik. İkinci yarıda rakibimiz 3'lüden 4'lüye döndü. Biraz orta sahada eksik kaldık. Hemen hamleler yaptık. 3-1'e geldikten sonra oyun çok rahat görünüyordu ama bu oyun ciddi bir oyundur. Ciddiye almadığınızda cezayı hemen keserler. Ama takımımın birliğinden, mücadelesinden, aynı düşüncede sahada olmasından son derece memnunuz. Bugün kazanmak yukarıya tutunma adına değerli ve önemliydi. İçeride zaten kaybetmemiz gerekiyordu. Bazı hatalarımız, eksiklerimiz var ama süremiz çok az. O yüzden bu konsantrasyonla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - Spor
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